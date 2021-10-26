KSÜ'den TEMA’ya hoş geldin konseri!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Tema’ya hoş geldi konseri verildi.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 16:45 26.10.2021, 18:16
Eğitim Fakültesi bahçesinde düzenlenen konsere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Gençlik şarkıları ve türkülerin söylendiği konserde üniversiteli gençler doyasıya eğlendi.
Genç Tema Başkanı Sera Bihter Bilal, Tema’ya hoş geldi konserinin öneminde bahsetti.
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