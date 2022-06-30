KSÜ'den Tıp tarihine geçecek ameliyat

KSÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi ve ekibi, Dünya literatüründe bile örneklerine nadir rastlanan ana aort damarı 15 santimetre çapında büyüyen 85 yaşındaki hastayı sağlığına kavuşturdu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ikamet eden 85 yaşındaki Fahri Kılınç, yaklaşık 4 yıl süren karın ağrısı ve karnındaki şişlik nedeniyle KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Doktorların tetkikleri sonunda yaşlı adamın karnındaki şişlik incelendiğinde 3 santimetre çapında olması gereken ana aort damarının 15 santimetre çapında büyüdüğü tespit edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Kirişçi öncülüğündeki ekip, hastaya riskli olan açık ameliyat yerine kapalı ameliyat yapma kararı verdi.

Doç. Dr. Mehmet Kirişçi, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: “Hastamız bize şiddetli bir karın ağrısı ile başvurdu. Daha önceki yapılan tetkiklerde karın damarında balonlaşma söylenmiş ve ileri bir merkeze gitmesi söylenmiş.

Balonlaşan damarın tamir olması gerektiği gibi bilgiler söylenmiş. Bu şikâyetler ile bize başvurdu ve hastayı muayene ettik. Kendimiz de filmler çektirdik ve karnındaki ana aort damarın ciddi oranda balonlaştığını gördük.

Normalde olması gereken 2-3 santimlik damar çapının 15 santimetre çapına ulaştığı ve damar duvarını da inceleyerek her an patlayacak pozisyonda olduğunu gördük.

Bu durumu hastamıza ve yakınlarımıza ifade ederek acil ameliyata olması gerektiğini bildirdik. Açık ameliyat olması durumunda ölüm riski çok yüksekti. Radyolojik görüntüleri değerlendirmemiz sonucunda zor da olsa kapalı yöntemle yapmaya karar verdik.

Normal şartlarda açık ameliyat olmuş olsaydı yaklaşık 10-12 saat sürecek bir operasyondu. Balonlaşan ana aort damarı Anjiografi Yöntemi ile kapalı olarak yaklaşık 2 saatlik sürede başarılı bir şekilde onarıldı.” ifadesini kullandı.