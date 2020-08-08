KSÜ Deprem Araştırma Ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kop Kahramanmaraş için olası depremi açıkladı
KSÜ Deprem Araştırma Ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop KSÜ’nin, Kahramanmaraş’taki fay hatları üzerinde yaptığı çalışmaları Aksu Haber’e anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 08.08.2020, 15:48
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Fay hatlarında hendek kazdıklarını belirten Kop, geçen diri faylarda eski deprem izlerini ve bu fayların deprem üretme potansiyellerini araştırıyoruz dedi.
Konuşmasının devamında Kop, düzlük alanlarda yüksek katlı yapılaşmadan biran önce vazgeçmek gerekiyor ifadelerine yer verdi.
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