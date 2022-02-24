KSÜ Diyarbakır’da Üniversitemizi ve Şehrimizi Tanıttı

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversitenin ve şehrin tanıtımı için seferberlik ilan ettiğini ifade ederek Kahramanmaraş’ı ve üniversiteyi her platformda anlatmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Bu bağlamda tüm tanıtım etkinliklerini değerlendirdiklerini kaydeden Rektör Can tanıtım çalışmalarının bundan sonra da yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade etti.