KSÜ Diyarbakır’da Üniversitemizi ve Şehrimizi Tanıttı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Diyarbakır'da şehrimizin ve üniversitemizi temsil etti. 21 Şubat 2022 Pazartesi günü Diyarbakır'da Artı Tercih Fuarcılık tarafından düzenlenen tanıtım günleri etkinliğine Üniversitemizi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Mithat Karaaslan ve Öğretim Görevlisi Dr Ahmet Hikmet Zabun katıldı. Öğrencilere Kahramanmaraş ve üniversite hakkında bilgilendirmeler yapılarak tanıtıcı broşürler verildi.
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2022, 16:24 24.02.2022, 16:26
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversitenin ve şehrin tanıtımı için seferberlik ilan ettiğini ifade ederek Kahramanmaraş’ı ve üniversiteyi her platformda anlatmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.
Bu bağlamda tüm tanıtım etkinliklerini değerlendirdiklerini kaydeden Rektör Can tanıtım çalışmalarının bundan sonra da yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade etti.
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