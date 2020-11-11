KSÜ, Ebediyete İntikalinin 82. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Andı

KSÜ’de ilk tören Avşar Yerleşkesi Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Atatürk Anıtına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı tarafından çelenk konulmasının ardından saat 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile buradaki program tamamlandı.

Saat 9.15’te ise ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ kapsamında KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda “Atatürk ve Devlet Adamlığı” konulu konferans verildi. Üniversitemiz senato ve yönetim kurulu üyeleri ile akademik ve idari personel katılımıyla gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı yaptı.

Prof. Dr. Kadir Saltalı, milletimizi bağımsızlığa kavuşturan ve bu cennet vatanı bizlere emanet eden Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ecdadımızı rahmet ve şükranla andı.

Açılış konuşmasının ardından Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Edip Çelik “Atatürk ve Devlet Adamlığı” konulu konferans sunumunu gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün insanlığın sevgisini kazanan, yürekli bir kahraman, yenilmez bir komutan, büyük bir devlet adamı olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Çelik, “Tarih, Mustafa Kemal’e Türklüğün kaderinde adeta bir dönüm noktası olan 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bu tarihî sorumluluğu bütün olumsuzluklara rağmen cesurca üstlenmiş ve milletiyle birlikte başarıya ulaşmıştır. O, ulusal, tam bağımsız, milli egemenliğe dayanan, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur.” diye konuştu.

Yeni Türk devletinin kuruluşunda milletin önemli rol oynadığına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Çelik, “Yeni kurulan devlet, Türk milletine dayanan, milli bir devlettir. İnsan unsurunda tam bir kaynaşma, birlik ve dayanışma vardır. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin milli şuur, benlik ve kimliğini hissettirerek milli bir devlet

“Milli Mücadele sonucu kazanılan zafer, bağımsız bir Türkiye gerçeğini bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Vatan, yabancı işgalinden kurtarılmış, yabancı imtiyazları kaldırılmış, kapitülasyonlar tarihe intikal ettirilmiştir.” diyen Çelik, “1071 Malazgirt zaferi ile Türklere kapılarını açan Anadolu’nun, kazanılan zafer ile ilelebet Türk yurdu olarak kalacağı tüm dünyaya deklare edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Üniversitemizde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Programı, konferans sunumunun tamamlanmasıyla son buldu.