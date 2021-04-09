KSÜ, ECHE Belgesi Almaya Yeniden Hak Kazandı

KSÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Aylin yardımcı tarafından hazırlanan ECHE belgesi Rektör Prof. Dr. Niyazi Can tarafından imzalandı.

Küreselleşen dünyada Erasmus+ programlarının yükseköğretimde ususlararasılaşmaya önemli katkılar sağladığını ifade eden Rektör Can, “KSÜ olarak üniversitemizin uluslararası tanınırlığına katkı sağlayan, karşılıklı bilgi alışverişine olanak sağlayan; kültürel ve akademik değişim programlarına destek vermeye devam ediyoruz.” dedi.