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KSÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden örnek gönüllülük projesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Öğretmenliği Programı öğrencileri ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersi kapsamında Dulkadiroğlu Beylerbeyi Ortaokulu kütüphane ve etüt salonlarını yenilediler.

KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 18:07
KSÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden örnek gönüllülük projesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince 2021 yılı Mart ayından itibaren fakültelerin müfredatlarına Gönüllülük Çalışmaları dersi eklendi. Bu kapsamda KSÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programında da 3. sınıf güz dönemi itibariyle Gönüllülük Çalışmaları dersi açıldı.

Ders kapsamında öğrenciler Beylerbeyi Ortaokulunda 10 hafta boyunca kütüphane tefrişat ve güzelleştirme çalışmaları yürüttüler. Çalışma kapsamında: kütüphane duvar boyası yapıldı, kitaplıklar renklendirildi, kütüphanedeki kitaplar ayıklanarak ortaokul öğrencilerinin seviyesine uygun hale getirildi, kütüphane duvarındaki resimler çizildi ve süslemeler yapıldı, okulda ve okul çevresinde temizlik çalışmaları yapıldı, farklı zekâ oyunlarını önce öğrencilere öğretip daha sonra bu zekâ oyunlarında turnuvalar düzenlendi, etüt salonunun boyası yapılıp duvarlarına resimler çizildi.

Tefrişat ve güzelleştirme çalışmaları tamamlanan kütüphane ve etüt salonu KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, Kahramanmaraş Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Uzun ve Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sevda Gülşah Yıldırım, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ olarak kurum ve kuruluşlarla kurudukları nitelikli ve güçlü işbirlikleri neticesinde önemli ve başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Gönüllük Çalışmaları dersi kapsamında hayata geçirilen bu çalışmanın önemli bir sorunun çözümüne vesile olduğunu memnuniyetle gördüklerini belirten ve emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Can, Gönüllük Çalışmaları dersinin diğer fakülte ve yüksekokulların müfredatına da eklenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı da Gönüllük Çalışmaları dersi kapsamında problemlerin çözümüne odaklanan öğrencilerin önemli bir fark yarattığını belirterek katkı sunan herkese teşekkür etti.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ise KSÜ ile önemli işbirlikleri yürüttüklerini belirterek, yürüttükleri çalışmalara verdikleri destek için Rektör Can ve KSÜ ailesine teşekkürlerini sundu.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen de kısa bir konuşma gerçekleştirerek, KSÜ, MEB ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bu projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Beylerbeyi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ahmet Uğur Işık Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Kütüphanemizi Seviyoruz Projesi’ hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı öğrencileri de Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Tefrişat ve güzelleştirme çalışmaları tamamlanan kütüphane için yürütülen kitap kampanyası içinde destek taleplerini dile getirdiler.

Törende Beylerbeyi Ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen zekâ oyunları turnuvalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Rektör Can ve protokol üyeleri tarafından verildi.

#Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi #Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Öğretmenliği Programı #Gönüllülük Çalışmaları
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