KSÜ Erasmus gençlik alanında akredite oldu

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin (ABAUM) çalışmaları ve başvurusu sonucunda Gençlik alanında Erasmus akreditasyonu (2020-1-TR01-KA150-YOU-099118) almaya hak kazandı.

ABAUM tarafından yapılan başvuru sonrasında uygunluk kriterleri, istisnai eleme kriterleri, seçim kriterleri ve hibe kriterlerinden oluşan 4 farklı kategoride yapılan değerlendirmeler neticesinde üniversitemiz Erasmus Programları Gençlik alanında akredite oldu.

Akreditasyon sistemi, kurum ve kuruluşlara Erasmus Programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için 2021-2027 dönemi boyunca kolaylaştırılmış bir yöntemle her yıl düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunuyor. Hibe miktarları temel olarak 25 bin avrodan başlarken, bu miktar 100 bin avroya kadar çıkabiliyor.

Akreditasyon sayesinde öğrenci ve personel hareketliliği ile ilgili başvurular akredite kuruluş tarafından alınabiliyor ve proje önerileri değerlendirilebiliyor.

Gençlik Alanı Erasmus Akreditasyonu ile üniversitemiz, yüzlerce gencin hayatına ve hayallerine dokunarak, gençlik alanında bölgede öncü ve lider konuma gelecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’de verilen eğitim ve hizmetlerin kalitesini artırmak ve sürdürülebilir kılmak için bütün birimlerimizi kapsayan bir çalışma yürüttüklerini belirterek, bu çalışmalar neticesinde birçok birimimizin alanlarında akredite olduğunu hatırlattı.

Üniversitemizin Erasmus programı Gençlik alanında akredite olmasının bu çalışmaların önemli bir sonucu olduğunun altını çizen Rektör Can, akreditasyon sürecinde büyük emekler veren ABAUM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tekerek ve ekibine teşekkür etti.