KSÜ ev sahipliğinde ‘Expo 2023 kapsamında Dünya Çevre Günü Etkinliği’ düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ve Onikişubat Belediyesinin katkılarıyla KSÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, çocuklarda çevre bilincini artırmak için Expo 2023 Kapsamında Dünya Çevre Günü Etkinliği düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 05.06.2021, 11:38
KSÜ ev sahipliğinde ‘Expo 2023 kapsamında Dünya Çevre Günü Etkinliği’ düzenlendi

Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Akif Şen, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, üniversite ve şehir protokolü üyeleri ve davetlilerin katılımıyla KSÜ Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir yaptı.

Doğa ve çevre ile saygı merkezinde kurulan ilişkinin önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Milletvekili Ahmet Özdemir, yaşadığımız çevrenin farkında olarak çevremizi korursak, çevreninde bizi koruyacağını belirtti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can konuşmasına bütün katılımcıların 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlayarak başladı.

Çevre bilincinin artırılması noktasında verilen eğitimler ve kurumlararası işbirliğiyle yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Rektör Can, “İçinde yaşadığımız çevreyi korumak, hem medeniyetin hem de insan olmanın gereğidir.” ifadelerini kullandı.

Doğayı ve çevreyi önemsediklerini ve Expo 2023 temasını bu anlamda önemli bulduklarını belirten Rektör Can, Expo 2023 Kapsamında düzenlenen Dünya Çevre Günü Etkinliğine katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise Onikişubat Belediyesi olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını ülke standartlarının üstüne çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, Expo 2023 Rekreasyon alanı ve Kılavuzlu bölgesinde gerçekleştirilecek imar ve çevre düzenleme projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

KSÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kevser Cırık da etkinlik programı hakkında katılımcıları bilgilendirirken, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara KSÜ öğretim üyeleri tarafından doğa temelli çevre eğitimleri verildi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emre Oğuz Köroğlu ‘İçme Suyu Temini ve Arıtımı’, KSÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kevser Cırık ‘Atıksuların Arıtılması’, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yakup Cuci ‘Sıfır Atık ve Geri Kazanım’, Orman Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şule Kısakürek ‘Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

KSÜ Kongre Merkezindeki programın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar Expo 2023 alanında yer alan uygulamalı eğitim stantlarını gezerek bilgi aldılar.

Dünya Çevre Günü Etkinliği Expo 2023 alanına fidan dikimi ve ardından düzenlenen Öğr. Gör. Alper Şakalar ve R. Eda Kazancı konseri ile son buldu.

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