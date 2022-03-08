KSÜ Geleneksel AFAD-DAKİK Günlerinin 6.’sı Gerçekleştirildi

Üniversite personeli ve öğrencilerde afet bilinci oluşturmayı amaçlayan etkinliğin 6.’sı KSÜ Avşar Yerleşkesi Merkezi Kafeterya giriş kat fuaye alanında gerçekleştirildi.

AFAD ekipleri arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipman ve donanımları uygulamalı olarak tanıtırken, üniversitemiz Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlik personel ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.