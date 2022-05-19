KSÜ Germenicia korosundan büyük başarı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Germenicia Koro ekibi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen İzmir Çok Sesli Korolar Festivali'nde "çalgı eşlikli yapıt yorumlamada başarı ödülü" ile büyük bir başarı elde etti.

Ulusal bir festivalde Kahramanmaraş’ı temsil eden ilk koro olma özelliği taşıyan Germenicia ekibi Değerlendirme jürisi tarafından "çalgı eşlikli yapıt yorumlamada başarı ödülü" ile ilklere imza attı.

2020 yılında kurulan ve ilk kez ulusal bir festivalde sahne alan ekip başarılarının ardından kentteki ilk konserini de ödül aldıkları sahne performanslarıyla Arkeoloji müzesinde gerçekleştirdi.

15 kişilik ekibiyle İzmir’de Kahramanmaraş’ı temsil eden Germenicia Koro ekibi hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Tekgül “21 kişilik güçlü bir ekip oluşturduk ve bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. İlk ulusal statü de yarıştığımız festivalde önemli bir dereceye alarak Kahramanmaraş’a ilkleri yaşattık. Daha da büyük başarılar için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.