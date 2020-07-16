KSÜ hain darbe girişimini anlatan resim ve fotoğraflar sergilendi!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi hain darbe girişiminin dördüncü yılında o geceyi anlatan resim ve fotoğraf sergisi düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2020, 15:32 16.07.2020, 19:49
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Hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin dördüncü yılı yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Bu kapsamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi hain darbe girişimini anlatan resim ve fotoğraflar sergiledi.
Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve öğrencileri tarafından yapılan resimler ve o gece çekilen fotoğraflar ziyaretçilere açıldı.
Bölgenin en büyük kongre merkezlerinden olan KSÜ Kongre Merkezinde düzenlenen sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can bu etkinliğimizle “15 Temmuz hafızasını yeniden canlandırmayı amaçladık.” dedi.
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