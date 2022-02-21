KSÜ 'Hocalı Katliamını' andı!

30 yıl önce bugün 26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı Katliamı yaşandı.

İnsanlık dramı olarak görülen Hocalı Katliamı Kahramanmaraş’ta da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarafından düzenlenen programla anıldı.