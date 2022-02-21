KSÜ 'Hocalı Katliamını' andı!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Hocalı Katliamı’nın 30. Yılında anma programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 21.02.2022, 13:01 21.02.2022, 13:12
30 yıl önce bugün 26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı Katliamı yaşandı.
İnsanlık dramı olarak görülen Hocalı Katliamı Kahramanmaraş’ta da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarafından düzenlenen programla anıldı.
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