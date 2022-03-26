KSÜ ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri arasında eğitim işbirliği protokolü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile kentte faaliyet gösteren Ar-Ge merkezleri arasında işbirliği protokolü yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2022, 15:18 26.03.2022, 16:00
Rektörlük binası Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda, üniversite öğrencilerinin iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik uygun şekilde yetiştirilmesi ve mezun olduklarında doğrudan iş yerlerine yerleştirilmesini amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, imza töreninde yaptığı konuşmada, geliştirme çalışmalarının öneminin herkes tarafından artık kabul edildiğini belirtti.
Program, protokolün imzalanmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
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