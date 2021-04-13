KSÜ ile Huawei Arasında anlaşma

Yapılan iş birliği kapsamında, ‘Yapay Zekâ’, ‘Büyük Veri’, ‘Nesnelerin İnterneti’, ‘Kablosuz Ağlar’, ‘Siber Güvenlik’, ‘Bulut Servisleri’, ‘5G’, ‘Veri Depolama Teknolojileri’, ‘Veri İletişim ve Network Teknolojileri’ gibi pek çok konuda üniversite öğrencilerine kurslar açılacak. Bu kurslarda ücretsiz eğitim görecek öğrencilerden başarılı olanlar, Huawei sertifikası almaya hak kazanacak.

Eğitim kapsamında öğretim elemanları ve öğrencilere çevrimiçi eğitim ve uygulama için bir platform sunulacak. Bu platformda öğrencilerin eğitim almaları, sanal laboratuvar ortamlarına ve pek çok ders materyaline erişmeleri sağlanacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite olarak bu tür uluslararası işbirliklerine önem verdiklerini belirterek, öğrencilerin güncel teknolojiler konusunda bu tür eğitimlerden faydalanmasının daha donanımlı insan kaynağı yetiştirme adına önemli olduğunu ifade etti.

Huawei’nin kaliteli ve güncel eğitim materyallerinin ve sanal laboratuvar ortamlarının öğrencilere ücretsiz olarak sunmasının kıymetli olduğunu vurgulayan Rektör Can, bu anlaşmanın KSÜ için hayırlı olmasını temenni etti.