KSÜ ile İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzalandı

KSÜ öğrencilerine mezuniyet sonrası çalışma hayatına atılırken önemli avantajlar sağlayacak İŞKUR Kampüs protokolü Rektörlük Makamında KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Yüce tarafından imzalandı.

KSÜ öğrencilerinin iş dünyasının beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek donanımda yetişmesi için kurum ve kuruluşlarla yakın ve etkili işbirliklerine imza attıklarını belirten Rektör Can, bu kapsamda İŞKUR’la da verimli işbirlikleri yürüttüklerini söyledi.

Gençlerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmalarının hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Rektör Can, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi en iyi şekilde yetişmeleri ve istihdam edilmeleri üniversite olarak birinci önceliğimizdir. Gençlerimize daha iyi bir gelecek inşa etmek için, kurum ve kuruluşlarla yürütülen işbirlikleriyle daha etkin, verimli ve başarılı çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce de: “Üniversitemizle her dönem işbirliği protokolleri imzalıyoruz. Öğrencilerimizin işgücü piyasası hakkında, kendilerini bekleyen gelecek hakkında bilgilendirmeler yapıyor, KSÜ ile birlikte eğitimler gerçekleştiriyoruz.” dedi.

KSÜ Bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüslerde ofisleri aracılığıyla, İŞKUR’da görevli İş ve Meslek Danışmanları tarafından öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak. Ayrıca imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkân sağlanacak.