KSÜ ile TYB protokol yaptı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

KAHRAMANMARAŞ 03.03.2021, 16:28
KSÜ ile TYB protokol yaptı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Türkiye Yazarlar Birliği Derneği (TYB) Kahramanmaraş Şubesi arasında eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Sosyal ve kültürel içerikli seminer, konferans, panel, açık oturum, yarışma, kurultay ve benzeri etkinliklerde işbirliğini amaçlayan protokol, KSÜ Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve TYB Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Fazlı Bayram tarafından imzalandı. İmza töreninde KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Timur, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Somuncu ve TYB Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Edebiyat şehri olan Kahramanmaraş’ın üniversitesi olarak kültür ve edebiyat alanlarında faaliyetleri önemsediklerini ve bu manada ülkemize önemli katkılar sunan TYB ile işbirliği yürütmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Bu protokolle eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında birçok faaliyete birlikte imza atacağız. Bu işbirliği Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat şehri kimliğine önemli katkı sağlayacaktır.” dedi.

KSÜ ile işbirliği yürütmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden TYB Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Fazlı Bayram ise kendilerini kabul ederek ağırlayan Rektör Can’a teşekkür etti.

Protokol kapsamında, ülkemizde kutlanmakta olan önemli gün ve hafta etkinlikleri içerisinde yer alan kültür, sanat, edebiyat konularının yanı sıra milletimizin güvenine mazhar olmuş, kültür ve sanat hayatımıza önemli katkı sağlamış, düşünce alanında olağanüstü gayret ve çalışmaları bulunan şahsiyetlerin anılmalarına yönelik faaliyetler düzenlenecek.

Ulusal veya uluslararası kaynaklardan finanse edilmek üzere ortak proje önerileri hazırlanması, yürütülmesi, uluslararası programlara birlikte proje sunulması hususlarında işbirliği konularını da kapsayan protokol çerçevesince taraflar ülkemizin gündeminde bulunan milli, manevi, tarihi, kültürel ve edebi konularda önemli ve öncelikli meseleleri ele alarak gerektiğinde raporlar hazırlayıp, bu raporları kamuoyu ile paylaşabilecek.

Protokolde yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge ve doküman temin edilerek gerektiğinde, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarılabilecek. Protokol çerçevesindeki uygulamalar gerek Kahramanmaraş, gerek ülke geneli ve gerekse de yurt dışı kapsamında olacak biçimde gerçekleştirilebilecek.

#KSÜ #Kahramanmaraş #Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi #Türkiye Yazarlar Birliği
Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Mart 2021
İmsak 05:34
Güneş 06:54
Öğle 12:49
İkindi 16:02
Akşam 18:34
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20