KSÜ ile TYB protokol yaptı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Türkiye Yazarlar Birliği Derneği (TYB) Kahramanmaraş Şubesi arasında eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Sosyal ve kültürel içerikli seminer, konferans, panel, açık oturum, yarışma, kurultay ve benzeri etkinliklerde işbirliğini amaçlayan protokol, KSÜ Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve TYB Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Fazlı Bayram tarafından imzalandı. İmza töreninde KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Timur, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Somuncu ve TYB Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Edebiyat şehri olan Kahramanmaraş’ın üniversitesi olarak kültür ve edebiyat alanlarında faaliyetleri önemsediklerini ve bu manada ülkemize önemli katkılar sunan TYB ile işbirliği yürütmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Bu protokolle eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında birçok faaliyete birlikte imza atacağız. Bu işbirliği Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat şehri kimliğine önemli katkı sağlayacaktır.” dedi.

KSÜ ile işbirliği yürütmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden TYB Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Fazlı Bayram ise kendilerini kabul ederek ağırlayan Rektör Can’a teşekkür etti.

Protokol kapsamında, ülkemizde kutlanmakta olan önemli gün ve hafta etkinlikleri içerisinde yer alan kültür, sanat, edebiyat konularının yanı sıra milletimizin güvenine mazhar olmuş, kültür ve sanat hayatımıza önemli katkı sağlamış, düşünce alanında olağanüstü gayret ve çalışmaları bulunan şahsiyetlerin anılmalarına yönelik faaliyetler düzenlenecek.

Ulusal veya uluslararası kaynaklardan finanse edilmek üzere ortak proje önerileri hazırlanması, yürütülmesi, uluslararası programlara birlikte proje sunulması hususlarında işbirliği konularını da kapsayan protokol çerçevesince taraflar ülkemizin gündeminde bulunan milli, manevi, tarihi, kültürel ve edebi konularda önemli ve öncelikli meseleleri ele alarak gerektiğinde raporlar hazırlayıp, bu raporları kamuoyu ile paylaşabilecek.

Protokolde yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge ve doküman temin edilerek gerektiğinde, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarılabilecek. Protokol çerçevesindeki uygulamalar gerek Kahramanmaraş, gerek ülke geneli ve gerekse de yurt dışı kapsamında olacak biçimde gerçekleştirilebilecek.