KSÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünden büyük başarı!

Küçük Kesi İle Kapalı Yöntemle Ameliyatları Gerçekleştirilen İlk Hasta 63 Yaşındaki Mustafa Saz’a kapalı Yöntemle Altı Damar Bypass Ameliyatı Yapıldı.

6 Damarına Baypass Uygulanan Mustafa Saz Çok Kısa Sürede Gündelik Yaşamına Döndüğünü Emeği Geçenlere İse Teşekkür Ettiğini Söyledi.

İkinci Hasta İse 53 Yaşındaki Mustafa Şen Oldu. İlk Olarak Hem Mitral Kapak Replasmanı Ameliyatı Hem De İki Damar Bypass Ameliyatı Kapalı Yöntemle Gerçekleştirildi. Hastanın İki Gün İçinde Taburcu Edilmesi Planlanıyor.

72 Yaşındaki Üçüncü Hasta Hüseyin Eriş İse Kapalı Yöntemle İki Kapak Ameliyatı Gerçekleştirildi. Bu Ameliyatın En Önemli Özelliği İse Kalp Durdurulmadan Yapılması Olurken Türkiye’deki Sayılı Ameliyatlardan Bir tanesi Olarak Kayıtlara Geçti.