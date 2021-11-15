KSÜ kongre merkezinde sanat severlerle buluştu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Rabia Demir’in 4’üncü kişisel sergisi ‘Persona’ KSÜ Kongre Merkezi Sanat Galerisinde açıldı.

KAHRAMANMARAŞ 15.11.2021, 18:17
KSÜ kongre merkezinde sanat severlerle buluştu

Sergi açılışı ve kokteyli, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Serin, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ayça Çetiner ve Sağlık Kültür Daire Başkanı Hasan Bilgekağan’ın aralarında bulunduğu çok sayıda sanatseverin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Öğretim Görevlisi Dr. Rabia Demir, serginin açılış konuşmasında; aynı mekanda 8 Mart’ta Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen sergi ve konser etkinliğinde burayı Üniversitemize ve şehrimize yakışan modern bir sanat galerisine dönüştürme hayalini kurduklarına dikkat çekerek, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü olarak bugün bu hayali gerçekleştirmiş olmanın ve Sanat Galerisi’ndeki ilk sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sanat Galerisinin hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen KSÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Niyazi Can, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ayça Çetiner ve Sağlık Kültür Daire Başkanı Hasan Bilgekağan’a teşekkür eden Demir,ayrıca, sergisinin hazırlık sürecinde her zaman kendisini destekleyen ailesine; başta anne ve babasına, kardeşlerine, afişlerin asılmasından, davetiyelerin dağıtılmasına ve serginin hazırlanmasında yanında olan arkadaşlarına, öğrencilerine ve Kongre Merkezi çalışanlarına ve hiç bir sergisinde kendisini yalnız bırakmayan ve sergi açılışına hastaneden gelerek sanatseverlere harika bir müzik ziyafeti sunarak sergiye değer katan piyanoda Dr. Arzu Mustafayeva’ya  ve yan flütte Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Tekgül’e teşekkür etti.

Konuşmasına serginin ana teması olan “Persona” kavramı ile devam eden Demir, çalışmalarının ‘Kavramsal Çerçevesini’ şu şekilde açıkladı; “Birey, doğuştan gelen kişilik özelliklerini toplumsal normlar çerçevesinde biçimlendirir ve ‘diğerleri’ ile ilişki kurarak kendi kimliğini oluşturur. Başka bir ifadeyle bireyin kendini inşasının ve kimlik oluşturma sürecinin, ‘diğerleri’ ile kurduğu ilişkiyle şekillendiği söylenebilir. Bu ilişkide bireyin takındığı tavrı Analitik Psikolojinin kurucusu Carl Gustave Jung, ‘Persona’ (Maske) olarak tanımlar. Bireyin günlük yaşamdaki ihtiyaçlarıyla ilişkili olan bu tavır da; bilinç ile bilinçdışı arasında sürekli bir yer değiştirme söz konusudur ki bilinç ile bilinçdışı arasında belirgin bir ayrım da yoktur. Böylece birey her duruma uygun olarak farklı tavırlar sergiler. Bu bağlamda farklı dönemlerde çeşitli malzeme ve teknikle yapılan çalışmaları bir araya getiren sergi, toplumsal rollerle şekillenen bu tavra odaklanarak ‘Persona’ üst başlığı ile bir okumayı önerir.”

Böylece “Persona”nın bir karakter yaratmasına vurgu yapan Demir, sanat görüşü için şunları söyledi; “Çalışmalar var olan dünyayı salt bir şekilde görünür kılmak yerine sanat aracılığıyla kişisel bir analizle yeniden yorumlar. Marcel Duchamp’nın “sanatçı için sanat eseri yaratmak; bir tür kendi kendini analiz etme sürecidir”  ifadesine referansla her bir sanat eseri, sanatçının kendi kendisiyle karşılaşmasını, malzemesi aracılığıyla duygularını yeniden yaşayıp, yeniden düzenlediği analitik bir seansı temsil eder. Bu bağlamda keten lifi, sargı bezi, ilaç kutuları gibi kişisel mitoloji de önemli yeri olan malzemelerin oluşturduğu katmanlar kişisel birer ‘höyük’ olarak anlam kazanır. Sergi tek bir seri yerine farklı dönemlerde yaptığım “höyük”, “mektup” ve “yansımalar” serilerinden oluşan bir seçkiyi sunmaktadır. Sanat eseri üretmenin, var olanı yeniden yapmak yerine sanatçının kendini analiz ettiği bir süreç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sanatçı, eseri aracılığıyla kendini anlatmaktadır. Bu anlatım izleyiciyle buluştuğunda yeni bir anlam kazanacaktır.”

Açılış konuşmasının ardından sanatseverlerin yoğun ilgi ve beğeniyle izlenen sergi sonunda Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan belgeler, Dr. Rabia Demir, Dr. Arzu Mutstafayeva ve Ezgi Tekgül’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş tarafından takdim edildi.

11 Kasım 2021’de açılan sergi, 21 Kasım 2021’e kadar izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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