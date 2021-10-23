Ksü Lenfödem Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı
Ksü Türkiye’nin Dört Bir Yanında Gelen Katılımcılar Eşliğinde Lenfödem Sempozyumu’na Ev Sahipliği Yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2021, 17:27 23.10.2021, 17:36
3 Oturumdan Oluşan Sempozyumda Lenfödeme Dair Birçok Konu yer aldı.
Sempozyum Sonunda Aksu Haber’e Konuşan Anadolu Lenfödem Başkanı Prof.Dr. Pınar Borman Farkındalık Oluşturmak Adına Bu Tür Sempozyumlar Düzenlediklerini Söyledi.
Ksü Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Ejder Berk Gerçekleştirilen Sempozyuma Birçok Şehirden 120 Katılımcı Sağlandığını Söyledi.
Namaz Vakti 23 Ekim 2021
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