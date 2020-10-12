KSÜ'lü akademisyen Gürbüz’ün projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Gürbüz’ün hazırladığı proje, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

KAHRAMANMARAŞ 12.10.2020, 19:16
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KSÜ'lü akademisyen Gürbüz’ün projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Gürbüz’ün hazırladığı 'Kullanılmayan ve Çevreyi Kirleten Bazı Atıkların, Biyolojik Etkililiğini Artırmak ve Bunları Kanatlı Rasyonlarında Alternatif  Yem ve Yem Katkı Maddesi  Olarak Kullanmak  için Geliştirilen Yenilikçi Stratejiler' isimli proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

TÜBİTAK-NARD-2530 Türkiye-Moldova ikili işbirliği kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Gürbüz’ün Proje Yöneticisi olduğu 'Kullanılmayan ve Çevreyi Kirleten Bazı Atıkların, Biyolojik Etkililiğini Artırmak ve Bunları Kanatlı Rasyonlarında Alternatif Yem ve Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanmak için Geliştirilen Yenilikçi Stratejiler' isimli ve 862.810,00TL (Sekiz yüz altmış iki bin sekiz yüz on Türk Lirası)  bütçeli projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Ayrıca, proje kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve State Agrarian University of Moldova arasında Rektörlük seviyesinde ikili araştırma ve çalışma protokolü imzalandı.

#Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Gürbüz #TÜBİTAK
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