KSÜ mezunları başarı hikâyelerini öğrencilerle paylaştı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü tarafından “Mezunlarımızdan Başarı Hikâyeleri” konulu çevrim içi söyleşi programı düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 12.01.2021, 10:12 12.01.2021, 10:54
KSÜ mezunları başarı hikâyelerini öğrencilerle paylaştı

Kariyer yaşamlarında önemli başarılar elde eden mezun isimleri bölüm öğrencileriyle buluşturarak kariyer hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan programın açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

KSÜ’nün mevcut durumu, fiziki ve teknolojik altyapısındaki yeniliklere ilişkin katılımcıları bilgilendiren Rektör Can, üniversitemizin en fazla bölüm ve programa sahip meslek yüksekokulu olan TBMYO’nun, Avşar Yerleşkesinde yapımı planlanan hizmet binasına mümkün olan en kısa sürede kavuşacağını ifade etti.

TBMYO’nun bugüne kadar çok sayıda sektöre yetişmiş meslek elemanı kazandırdığını belirten Rektör Can, “Mezunlarımızın alanlarında önemli başarılara imza atarak, kariyerlerinde ilerlemeleri bizleri gururlandırıyor. Bizler öğrencilerimizin istihdam edilebilirliği ölçüsünde kendimizi başarılı addediyoruz. Mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini arttırmak için kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yürütüyoruz. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle çağın gereksinimlerine cevap veren nitelikli mezunlar veriyoruz.” dedi.

Mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesini önemsediklerini ve önümüzdeki dönemde bu manada faaliyetleri arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Rektör Can, “Üniversitemiz bünyesinde bulunan her birimin amacına uygun olarak etkin ve verimli şekilde faaliyet göstermesi için çalışmaları yakından takip ediyoruz. KSÜ Mezunlar Derneğimizi de önümüzdeki dönemde daha etkin çalışmalar içinde göreceğiz.” diye konuştu.

Mezunlarımızla yeni başarı hikâyeleriyle yüz yüze programlarda da birlikte olma temennilerini ileten Rektör Can, “Mezun da olsanız burası sizin üniversiteniz. Kapımız sizlere her zaman açık. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TBMYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdal Küçükönder ise yürüttükleri çalışmalardaki rehberliği, verdiği güven ve cesaret için Rektör Can’a teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlarken, mezunlarımızın sektördeki başarılarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından TBMYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ali Parlakyiğit moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi programına geçildi.

Programda ilk sözü 1996 yılı mezunlarından İstikbal Mobilya Fabrika Müdürü Ayhan Bayram aldı. Yetişmelerinde büyük emeği olan bölüm hocalarına teşekkür eden Ayhan Bayram, öğrencilere stajlarını doğru şekilde ve iyi firmalarda gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

TBMYO 1997 mezunu, Bosch Otomotiv Eğitim Merkezi Otomotiv Sistem Eğitmeni Bilal Çelik de mezuniyet sonrası kariyer sürecinden bahsederek, uygulama ve deneyimin önemine dikkat çekti.

Yine 1997 mezunlarından olan ve Distrigo Bileşik Platform Yedek Parça Dağıtım ve Otomotiv Ticaret A.Ş. Bölge Satış Müdürü Gökhan Gönen de stajın önemine vurgu yaparak, öğrencilere sektördeki yenilikleri takip etmeleri ve kendilerini geliştirmeye devam etmeleri tavsiyelerinde bulundu.

1997 mezunu, Volkswagen Erel Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Erdal Yol ise KSÜ’nün hayatında çok önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir sektör olan otomotivde yabancı dil bilmenin önemine vurgu yaptı.

2002 mezunlarından Hyundai-Podyum Plaza Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Alaaddin Nahırcı da staj ve uygulamalı eğitimin otomotiv sektöründe kariyere önemli yansımalarının olduğuna dikkat çekti.

TBMYO 2008 Mezunu, Herdem Motorlu Araçlar Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Herdem ise girişimcilik serüvenine ilişkin katılımcıları bilgilendirirken, hayata pozitif bakarak çalışmanın ve emeğin önemine değindi.

2009 mezunu, Hema Endüstri A.Ş. Tekirdağ Dişli Fabrikası Üretim Planlama Şefi İbrahim Alaf kariyer sürecine ilişkin bilgiler verirken, sektörde programlama dillerine hâkim olmanın kariyer sürecinde önemli avantajlar sağladığını söyledi.

Söyleşi kapsamında son konuşmayı ise 1997 yılı mezunu, Boyser A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Adem Satıcı yaptı. Adem Satıcı kariyer yaşamından anekdotları katılımcılarla paylaştı.

 Program katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından son buldu.

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