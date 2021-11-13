KSÜ Mezunları Pilav Günü etlinliğinde bir araya geldi

Etkinliğe TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda Ak Parti Milletvekili Celalettin Güvenç Baro Başkanı Burak Gül Müsiad Şube Başkan Vekili Hanifi Coşkun Ağdur’un yanı sıra Kent Protokolü ve KSÜ Mezunlarıyla öğrenciler katılım sağladı.

Düzenlenen etkinlikte mini konserin yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin bando gösterisi de dinleyenleri büyüledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç güzel bir etkinlik olduğuna dikkat çekti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise böyle etkinliklerin üniversite için önemine vurgu yaptı.

Müsiad Şube Başkan Vekili Hanifi Coşkun Ağdur ise İş Dünyası olarak her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi.