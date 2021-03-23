KSÜ Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu Yapıldı

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurulun açılış konuşmasını Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal yaptı.

KSÜ mezunu olmaktan gurur duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Milletvekili Sezal, 1992’de kurulan KSÜ’nün muazzam bir ilerleme ve büyüme kaydettiğini söyledi.

Eğitimin önemine dikkat çeken Milletvekili Sezal, “KSÜ Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği olarak gelecek nesillerin yetiştirilmesine ve ülkenin geleceğine katkı sunacağımız her çaba olumlu sonuçlar doğuracaktır.” dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise KSÜ yönetimi olarak üniversite bünyesindeki bütün birimleri kuruluş amaçlarına uygun olarak aktif hale getirdiklerini belirterek, KSÜ Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneğinde de bu kapsamda daha etkin faaliyetlere imza attıklarını söyledi.

“Bir kurum geçmişi, bugünü ve geleceğiyle bir bütündür. Biz sistem bütünlüğüne çok inanıyoruz. 29 yıllık bir geçmişe sahip olan üniversitemize geçmişte emek veren herkes çok önemli. Bugün bizler varız, gelecekte bu görevlerde başkaları olacaklar. İnşallah Kahramanmaraş’a ve ülkemize eğitim, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında hizmet vermeyi sürdüreceğiz.” dedi.

“Mezunlar bizim geçmişimizin önemli bir parçasıdır.” diyen ve mezunların istihdam edilebilirliği ölçüsünde kendilerini başarılı addettiklerini ifade eden Rektör Can, “Öğrencilerimize daha iyi kariyer olanakları sunmak için piyasa şartlarını yakından takip ediyor ve müfredatımızı güncelliyoruz.” şeklinde konuştu.

KSÜ Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneğine verdiği katkılar için Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’a teşekkürlerini sunan Rektör Can, yeni oluşturulan yönetime başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Yapılan açık oylama sonucu yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi.

Yönetim kurulu asil üyeliğine; Mehmet Cihat Sezal, Doç. Dr. Fatih Tiyek, Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik, Elife Yeter, Zeynep Arıkan, Ertuğrul Tanrıverdi, Gülseda Kirişçi seçilirken, yönetim kurulu yedek üyeliğine; Mustafa Salman, Bestami Gül, Ali Dağ, Alişan Nalcıoğlu, Zeynep Kahveci, Hasan Basri Dayıoğlu, Muhammed Ali Gözükara seçildi.

Toplantıda denetleme kurulu asil üyeliğine; Prof. Dr. Burcu Erşahan, Özer Kirişçi, Abdurrahman Ünalan, denetleme kurulu yedek üyeliğine; Melek Selenay Gökçe, Mevlüt Safa Dağ ve Çağrı Kandemir seçildi.