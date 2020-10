KSÜ Nar Bahçesinde Nar Günü etkinliği düzenlendi!

Ziraat Fakültesi çekirdeksiz nar bahçesinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ olarak tüm kurumlarla bilgi alışverişi ve işbirliği içerisinde bulunmayı temel politika haline getirdiklerini ifade ederek “Üniversitemizin her birimi şehirdeki her kurumla işlevsel işbirliği içerisinde bulunuyor. Kahramanmaraş tarım ve sanayi şehridir. Sanayi ve teknolojiyle birlikte tarımın da gelişmesi gelecek açısından önemli bir yere sahiptir. Özellikle pandemi sürecinde tarımsal faaliyetlerin, doğal yetiştirmenin, bitkisel üretimin önemi olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu anlamda üniversitelere, araştırma merkezlerine ve çiftçilerimize büyük görev düşmektedir. Çekirdeksiz nar bahçesinin tanıtılması amacıyla yapılan bu etkinlik gibi işlevsel faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz. Etkinlikte bulunan katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Etkinliğe Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Gençoğlan, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Korkmaz, Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt, Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Nikpeyma katılarak çekirdeksiz nar hakkında ve ilimizde yetiştirilmesi konusunda bilgiler verdiler.

Çekirdeksiz nar yetiştiriciliği üzerine yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu bilgiler paylaşıldı: “Kahramanmaraş coğrafi konumu ile Doğu Anadolu’nun Akdeniz’e, Güneydoğu Anadolu’nun İç Anadolu’ya bağlandığı tam bir geçit kuşağındadır. Coğrafi konum ve iklim koşulları münasebetiyle çekirdeksiz nar yetiştiriciliğine uygun olan ve yüksek üretim potansiyeline sahip olduğu görülen Kahramanmaraş’ta, KSÜ Ziraat Fakültesi olarak özellikle bölgeye uygunluğu araştırılan yeni nar çeşit adayları ile çalışmalar devam edilmektedir. Kalite ve verimlilik açısından yetiştiriciliğinin teknik bilgiye dayalı olarak yapılması gereken çekirdeksiz nar, aynı zamanda hasat ve depolama işlemlerinin de dikkatle yürütülmesi gereken meyve türlerinden birisidir. Nar meyvesinde çok sayıda etli ve sulu tohum bulunuyor, iç kısmı bazılarında çok sert, bazılarında ise yumuşaktır, yumuşak nar daneleri yenilirken ağızda fark edilmeyen türlere, halk arasında çekirdeksiz nar adı veriliyor. Pazar isteklerine bağlı olarak tatlı, mayhoş ve tatlı-mayhoş olarak nitelendirilen çeşit adaylarının ilimiz koşullarına adaptasyonu öncelikli ele alınan konular arasında yer almış ve nar deneme sahasında bu konuda çalışmalar başlatılmıştır.

Geleceğe dönük olumlu sonuçlar elde edilmeye başlanan çalışmalar, nar yetiştiriciliğinin önemli sorunlarına da el atacak şekilde geliştirilmeye devam edecek, çatlama, güneş yanıklığı, depolama ömrü gibi önemli konularda, sorunların çözümüne yönelik yeni projeler ve elde edilen çıktılar üreticilerimiz ile paylaşılacaktır.

Yaklaşık 4 milyon tonluk dünya üretimi içerisinde ülkemiz, 500 bin tonun üzerindeki nar üretimi ile dünya sıralamasında ilk 5 üretici ülke arasında yer almaktadır. Bu noktada çalışmaların devamlılığı ve sürdürülebilirliği hem Üniversitemiz, hem de ilgili paydaşlarımız açısından önemlidir. KSÜ Ziraat Fakültesi tarımsal açıdan yöre üreticisine farklı alternatifler üretme adına çalışmalar yürütmeye, başta ilimiz olmak üzere ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamak için yeni projeler üretmeye devam edecektir.”