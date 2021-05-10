KSÜ Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mustafa Gökçe, Güne Başlarken'e konuk oldu!
Hafta içi her gün Aksu TV ekranlarda izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken’in bugünkü konuğu KSÜ Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gökçe konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2021, 15:37 10.05.2021, 18:00
Kurtuluş Şükür’nün sunduğu programda 10 Mayıs inme farkındalık günü konuşuldu.
Konuşmasının devamında Prof. Dr. Gökçe, inme hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.
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