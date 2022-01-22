KSÜ öğrencileri sınav döneminin yorgunluğunu kartopu oynayarak attı

Öğrencilerin kartopu eğlencesine KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite üst yönetimi ve personel de eşlik etti.

KSÜ Rektörlük hizmet binası önündeki eğlenceli aktiviteye üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrenciler de katıldı. Birçoğu ilk kez karla tanışan uluslararası öğrenciler kartopu oynayarak, karın tadını doyasıya çıkardı.

Öğrencilerin mutlu ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için çaba gösterdiklerini belirten Rektör Can, “Uluslararası statüde üniversitemizde eğitim gören misafir öğrencileri de bize ülkelerinin ve ailelerinin emaneti olarak değerlendiriyor, onların nitelikli eğitimler almaları yanında ülkemizde kültürel etkinliklerle hoşça vakit geçirmelerini de önemsiyoruz.” dedi.

Üniversite yönetici, personel ve öğrencilerini bir araya getiren eğlenceli etkinlik sıcak çikolata ve salep ikramıyla son buldu.