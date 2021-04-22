KSÜ Öğrencileri ülkenin dört bir yanında geleceğe nefes oldu

Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemiyle öğrenimlerini sürdüren KSÜ öğrencileri bulundukları şehirlerde fidanları toprakla buluşturarak “Geleceğe Nefes” fidan dikim seferberliğine destek verdiler.

Üniversite olarak “Geleceğe Nefes” fidan dikim seferberliğinde ilimizde paydaş kurumlarla çok etkili ve işlevsel işbirlikleri yürüttüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Valiliğimiz ve üniversitemizin koordineli çalışmaları ve destekleriyle; Kahramanmaraş Orman bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında yıl boyunca sürdürülen paylaşım toplantılarında “Geleceğe Nefes” kampanyasının her mevsimde gündemde olması, vatandaşlarımızda ve öğrencilerimizde fidan dikme bilincinin canlı tutulması için gerekli destekler ortaya konulmaktadır.” dedi.

“Geleceğe Nefes” fidan dikim seferberliğine KSÜ ailesi olarak gönülden destek olduklarını ve bu kapsamda tüm yıla yayılan fidan dikim etkinliği ve farkındalık faaliyetleri yürüttüklerini de ifade eden Rektör Can, bu anlamlı seferberliğe bulundukları şehirlerden katılım sağlayan üniversitemiz öğrencilerine teşekkür etti.