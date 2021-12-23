KSÜ öğrencilerinden farkındalık etkinliği
KSÜ öğrencileri engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek bir anlıkta olsa onlar gibi hissedebilmek amacıyla görme engelileri anlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 23.12.2021, 13:57 23.12.2021, 17:52
Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu yaşlı bakım programı öğrenci topluluğu tarafından özürlülük dersi kapsamında bir etkinlik düzenlendi.
Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler bir birinden farklı aktiviteler aracılığıyla görme engellilerin neler hissettiklerini anlamaya çalıştılar.
Program sonunda bir açıklama yapan türkiye görme engelliler Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak bu farkındalık ta emeği geçenlere teşekkür etti.
Daha sonra KSÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Şerife Bilal engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek istediklerini söyledi.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise bir nebzede olsun engellilerin anlayabilmenin çok önemli olduğuna dikkat çektiler.
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