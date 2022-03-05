KSÜ Öğretim Üyesi Dr. Marziye Memmedli, Rusya - Ukrayna savaşını değerlendirdi
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 10. gününde devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.03.2022, 15:36 05.03.2022, 15:55
Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna, direnişlerini sürdürüyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KSÜ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Marziye Memmedli, Ukrayna’ya gelen yardımlarla birlikte, direnişine devam edecektir” dedi.
Konuşmasının devamında Memmedli, Rusya’nın amacı Ukrayna’nı ele geçirmek değil Zelenski hükümetini düşürmektir ifadelerine yer verdi.
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