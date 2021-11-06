KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser Cırık, BM İklim Değişikliği Konferansında Ülkemizi Temsil Etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kevser Cırık, İskoçya’nın Glaskow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP) ülkemizi temsil etti.

KAHRAMANMARAŞ 06.11.2021, 14:39
KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser Cırık, BM İklim Değişikliği Konferansında Ülkemizi Temsil Etti

BM öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya yönelik hükümetler arası ilk çevre sözleşmesinin (United Nations Framework Convention on Climate Change) yürürlüğe girdiği 1994 yılından beri her yıl taraflar konferansı düzenleniyor. Her yıl yüzden fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen BM İklim Değişikliği Konferansı, bu yıl 26. kez İskoçya'nın Glasgow kentinde toplandı. COP26, Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten bu yana kaydedilen gelişmenin değerlendirileceği ilk zirve olması açısından önem taşıyor.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26.Taraflar Konferansı (COP26) esnasında gerçekleştirilen teknik ve siyasi müzakere toplantılarının ülkemiz adına verimli bir şekilde takip edilebilmesinin yanı sıra ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla yan etkinlik programları düzenlendi. Bu kapsamda konferans süresince gerçekleştirilecek olan yan etkinliklerde üniversitemiz adına sunum yapması için Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kevser Cırık İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. Taraflar Konferansı (COP26)’na davet edildi.

Prof. Dr. Kevser Cırık, 4 Kasım 2021 tarihinde “CO2 Capture and Storage Techonology and Its Impact on Climate Change and Global Warming” başlıklı sunumuyla, katılımcılara, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya önemli katkıları olan karbondioksit emisyonu salınımının ülkemiz ve dünya açısından durumunu özetleyerek, karbondioksit emisyonlarının azaltılması için güncel teknolojileri sundu. Ülkemizin yeşil kalkınma devrimi ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışma, Türkiye standında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları ile 26. Taraflar Konferansı (COP26) katılımcılarına aktarıldı.

Konferans, finans, enerji, gençlik, doğa, değişim ve adaptasyon, bilim ve inovasyon ve ulaşım temaları ile 12 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek

#KSÜ Öğretim Üyesi #Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi #Prof. Dr. Kevser Cırık
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