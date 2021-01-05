KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan’dan çağrı! ''Küresel bir kuraklık varsa bu ciddi sorunlar oluşturur!''

Aslan, ziraatçılar ve çiftçilerin suyu bilinçli bir şekilde kullanmalarının önemli olacağını vurguladı.



Prof. Dr. Murat Aslan, Ülkemizde Kuraklığın Gelip Geçici Olacağını Düşünüyorum ama Yeşili korumamız şart dedi.





Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan, sözlerine şöyle devam etti;



Küresel Bir Kuraklık Varsa! Bu Ciddi Bir Sorunlar Yaratacaktır!



“Kuraklık normal veya tekrarlayan biri iklim faktörü ancak iklimin eğer meteorolojik kuraklıksa bu ani bir yağmur yağabilir veya iklimsel değişebilir. Ama bu küresel bir anlamda ise küresel bir kuraklık varsa bu ciddi bir sorunlar yaratacaktır. Şimdi tabii ki normal olarak bizi ilgilendiren tarımsal kuraklık, Eğer bitki suyu yeterince alamıyor ve beslenemiyorsa bu büyük verim kayıplarına neden olacaktır. Bununla birlikte eğer bu bir süreklilik arz ederse en önemlisi de hidrolojik kuraklıktır. Bu da ne demektir yeryüzündeki ve yer altındaki suların azalması demektir. Eğer böyle Ciddi bir soruna ulaşacaksak bunun önlemlerinin alınması gerekir tarımsal olarak baktığımız zaman doğada ise şöyle; ziraatçılar açısından ya da çiftçilerimiz açısında suyu bilinçli bir şekilde kullanmaları gerekiyor.



Su Bütün Bitkiler Ve Diğer Canlılar İçin De Gerekli!





Kuraklık geçici olmayabilir ama kuraklık dediğim gibi meteorolojik olarak geçici bir faktör olarak gözüküyorsa bu yıl için söylüyorum ya da gelecek yıllar için, bunda bir sorun yok ama şu kadarını söyleyeyim doğada bununla üreticiler var tüketiciler var ve ayrıştırıcılar var. Biz sadece insan olarak düşünüyoruz ama doğada neler meydana geliyor neler eksiliyor yok oluyor. Bunları bilmemiz gerekiyor çünkü doğadaki bitki veya hayvan faunasının söyleyeyim bitki florasını söyleyeyim mutlaka doğada bir katkısı var. Ama biz sadece suyu insanlar için düşünüyoruz. Su bütün bitkiler için de gerekli diğer canlılar için de gerekli ve barajlardaki suların azalması, eğer ani bir yağışlar olmazsa şu anda önümüzde de yağış çok fazla gözükmüyor. Ürün desenimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çok fazla ürün ve çok fazla su isteyen ürünlerden vazgeçmemiz lazım. Bunun yerine daha ekonomik olarak daha üstün bitkiler yetiştirmemiz gerekir.



Çiftçilerin Çok Fazla Su İstemeyen Ürünler Yetiştirmesi Gerekiyor!

Genel olarak baktığımız zaman şu anda çiftçilerimizin ekonomik ürünler yani çok fazla su istemeyen ürünler yetiştirmesi gerekiyor. Bu şekilde giderse diğer canlılarda etkilenecek bakın mutasyon dediğimiz olaylar mutasyon işte çevre şartlarına bağlı olarak ani veya kalıtsal değişikliklerdir. Bu şekilde bu pandemi döneminde işte bu hastalığın çıkması diğer canlıların su tüketimini mutlaka azaltması lazım. En çok su tüketimini de evlerimizde yaşıyoruz. Kamu Spotu çıkıyor televizyonlarda bir el yıkamasında 2-3 litreye yakın su gidiyor ama bir elimize sabun alıp ıslatıp musluğu kapattığınız anda elinize sabunlayıp tekrar suyu açıp duruladığınızda yarım litre ya da 750 mililitre su gidiyor.



Ülkemizde Kuraklığın Gelip Geçici Olacağını Düşünüyorum!

Türkiye'nin şu açıdan önemi var. Deniz seviyesinden başlayıp 500 metreye kadar olan yükseltilere sahibiz biz yüzde yirmi ile ama 1000 metre yükseklik coğrafik olarak söylüyorum. 1000 metre yükseklik %55'ini kapsıyor. Aslında ülkemizde kuraklığın gelip geçici olacağını düşünüyorum. Ama yeşili korumamız lazım bakın bir çam ağacının verdiği fayda ile bir Zeytin ağacının verdiği fayda aynı değildir. Zeytin ürününden faydalandığımız bir bitki ama çam ağacı da birçok canlıya barınak olan bir bitkidir çamları ormanları korumamız gerekiyor.



Petrol’ün yerini Su alacak!



İnsan vücudu gerekli suyu alamazsa zaten çöküş başlar. Bitkide aynı gerekli suyu alamazsa Onda da çöküş, veri kaybı ilk önce yansır daha sonra kurumaya kadar gider ve çok yıllık bitkiler var. Kendini onarabilecek bitkiler var. Bir de kendini onaramayacak tek yıllık bitkiler var. Suyu çok kötü bir şekilde kullanıyoruz, su kullanımını uyardığınız zaman insanlardan tepki bile alabiliyorsunuz. Dünyada şu anda Petrol ileride ama bir gün bunun yerini Su alacak. Ben bunu derslerinde de anlatıyorum su çok önemli bir faktör olacak, ileride belki su için savaşlar bile çıkabilir.”

Haber: Gökhan ÇALI