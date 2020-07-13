KSÜ Öğretim Üyesine Uluslararası görev!

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim ve Politika Kurulu (IPBES) Çok Disiplinli Uzmanlar Komisyonu Doğu Avrupa Grubu üyesi olarak halen görev yapan Prof. Dr. Özden Görücü, IPBES’in Bonn’da yapılan 14. birleşiminde Değerlendirme Kurulunun Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Değerlendirme Kurulu, küresel ölçekte Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerdeki biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerindeki değişim ve dönüşümleri bilimsel temelde çok boyutlu raporlamaktadır.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Görücü, kurulun görevi, dünya ve Türkiye genelindeki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.