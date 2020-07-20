KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü açıkladı!
KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü 11. Kalkınma Planı’nda “Orman” ve “Omancılık Sektörü” üzerine açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2020, 16:03 20.07.2020, 19:46
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı birçok sektörde de avantajları beraberinde getirdi.
Ormancılık sektörü de kalkınma planının bir dizi avantaj sunduğu sektörler arasında.
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü Türkiye’nin orman bakımından çok zengin bir ülke olduğunu belirterek plan dâhilinde bu alanda getirilen ve getirilecek olan yenilikleri anlattı.
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