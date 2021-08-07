KSÜ Piazza Avm’de tercih ve tanıtım günleri düzenledi

Üniversite daire başkanları, öğretim üyeleri ve personellerin öğrenci adaylarına tercih dönemi ile ilgili olarak bilgilendirme yapıp, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulları hakkında bilgilendirmede bulunuyorlar.



Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Tercih ve Tanıtım Standını ziyaret ederek, burada öğrenci adayları ile bir araya geldi.