KSÜ Piazza Avm’de tercih ve tanıtım günleri düzenledi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Kahramanmaraş Piazza Avm’de tercih dönemi nedeniyle Tercih ve Tanıtım Günleri düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 07.08.2021, 15:29 07.08.2021, 15:55
Üniversite daire başkanları, öğretim üyeleri ve personellerin öğrenci adaylarına tercih dönemi ile ilgili olarak bilgilendirme yapıp, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulları hakkında bilgilendirmede bulunuyorlar.
Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Tercih ve Tanıtım Standını ziyaret ederek, burada öğrenci adayları ile bir araya geldi.
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