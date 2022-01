KSÜ profesörleri belgelerini aldı

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen Profesörlük Belgesi Takdim Töreni’ne KSÜ Rektörü Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları, senato ve yönetim kurulu üyeleri ile profesör kadrolarına atanan akademik personel katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Can, profesör kadrolarına atanan akademisyenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. KSÜ’nün 30 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Rektör Can, üniversitenin bugüne gelesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, KSÜ’nün her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade etti.

“İLK GÜNDEN İTİBAREN AKADEMİK ÇALIŞMALARI DESTEKLEDİK”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kurum içinde çalışma barışını tesis ederek, şehirle yakın işbirlikleri kurarak, şehrimize, ülkemize ve insanımıza en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Rektör Can, “Üniversiteler eğitim, bilim ve teknoloji üretmenin yanında insanlığın gelişimine öncülük eden kurumlardır. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin öncelikli sorunlarını belirleyerek bu sorunların çözümüne odaklandık. Bu kapsamda yürütülen akademik çalışmaları destekledik. Üniversiteler çağın gereksinimleri doğrultusunda kendilerini sürekli yenileyerek gelişmelere öncülük etmelidir. Bu anlayışla insanımıza hak ettiği eğitim, bilim ve teknoloji hizmetini sunmak, ülkemiz için katma değer ortaya koymak üniversite olarak bizim motivasyonumuzun kaynağını oluşturmaktadır.” şekline konuştu. Son dört yılda birçok ilke imza attıklarını belirten Rektör Can, bundan sonraki süreçte de üniversite olarak kalite ve başarının peşinden gitmeyi sürdüreceklerini söyledi. Rektör Can’ın açılış konuşmasının ardından, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Seher Atmaca yönetimindeki GSF öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Tören Rektör Prof. Dr. Niyazi Can tarafından profesör kadrolarına atanan öğretim üyelerine profesörlük belgelerinin takdimi ile son buldu.