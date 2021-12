KSÜ Rektörlük Hizmet Binası Erişilebilirlik Sertifikası aldı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Çoşkun, Kültür ve Turizm eski Bakanı, TBMM Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Kahramanmaraş Clarion Hotel’de gerçekleştirilen ‘Engelsiz Sivil Toplum Buluşması’ programının açılış konuşmasını TBMM Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Kahramanmaraş’ımız, erişilebilirlik konusunda oldukça iyi durumda. Vatandaşlarımız ilimizin yöneticilerine istediği zaman ulaşabilmektedir. Burada devlet-millet bütünleşmesi sağlanmış vaziyette. Bunun en büyük sebebi sevgi ve tevazudur. Bizler zihinsel ve bedensel engeli engel olarak görmüyoruz. En büyük engel sevgisizliktir. Nice erişilebilirlik ve engelsiz günlere temennisinde bulunuyor, engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum.” diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da, “Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Bu anlamda, engelli vatandaşlarımızın asıl beklentileri, toplumsal duyarlılıktır. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ilk adım olacaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli vatandaşlarımızla ilgili duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, tüm engelli kardeşlerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de engelli kardeşlerimizin hayatının kolaylaştırılmasına yönelik çok önemli aşamalar kaydedildi.” İfadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çınar da kısa bir konuşma yaparak erişilebilirlik konusunda çalışmalar yürütülen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Erişilebilirlik Sertifikası almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlara sertifikalarının takdim edildi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ Rektörlük Hizmet Binasına verilen ‘Erişilebilirlik Sertifikası’nı Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın elinden aldı.

Sertifika takdim törenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, en büyük engelin merhametten, sevgiden, hoşgörüden yoksun olmak olduğunu

belirterek, “Biz dezavantajlı bireylerin sosyal hayatın her alanında var olması için üniversite olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getiriyoruz. Üniversitemiz yerleşkelerinde yürüttüğümüz çalışmalarla her yönüyle erişilebilir ve engelsiz bir üniversite olmak için gayret sarf ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Programda; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Beledisi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Türkoğlu Kaymakamlığı, Türkoğlu Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü (Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Elbistan Devlet Hastanesi, Andırın Devlet Hastanesi, Türkoğlu Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Özel Sular Akademi Hastanesi ile Afşin Ticaret ve Sanayi Odasına da Erişilebilirlik Sertifikaları verildi.

Program toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.