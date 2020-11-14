KSÜ Rektörü Can, GAÜN Rektörü Özaydın ve KİYÜ Rektörü Karacoşkun’u Ziyaret etti!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi(KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ederek, pandemi döneminde yürütülen eğitim çalışmaları ve üniversite meselelerine ilişkin görüş alışverişi gerçekleştirdi.

İlk ziyaretini Gaziantep’e gerçekleştiren Rektör Can, GAÜN Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Arif Özaydın’a ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında yürütülen işbirliklerinin güçlendirilmesi ve yeni ortak çalışmalara imza atılmasına ilişkin görüş ve değerlendirmelerde bulunulurken, GAÜN Rektörü Özaydın, Rektör Can’ı üniversitelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Can da GAÜN Rektörü Özaydın’a konukseverliği için teşekkür etti.

Rektör Can daha sonra Kilis’e geçerek KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Görüşmede, üniversiteler arasında akademik faaliyetler ve bilimsel etkinlikler ile ilgili konularda işbirliğinin önemine değinilirken, iki üniversite arasında yürütülebilecek ortak projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kilis 7 Aralık Üniversitesi kampüs alanında incelemeler yaptıktan sonra Rektörlük Şeref Defteri’ni imzaladı.

Görüşme sonunda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, Rektör Can’ın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, üniversitemiz Rektörü Can da misafirperverliği için mevkidaşı Karacoşkun’a teşekkürlerini ifade etti.