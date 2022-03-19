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KSÜ Rektörü Can, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi ziyaret etti

Görüşme ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 4 Mart 2022’de Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ 19.03.2022, 13:26
KSÜ Rektörü Can, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi ziyaret etti

Ziyaret öncesi Kültür ve Turizm Eski Bakanı, Ak Parti Grup Başkanvekili mahir Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir’i de ziyaret eden üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraşlı hemşerimiz Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye hayırlı olsun temennilerini ileterek görevlerinde başarılar diledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ve bakanlık yetkililerinin de da yer aldığı ziyarette Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayacak projelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

Afşin-Elbistan Kömür Havzasının yer aldığı Bölgeye gübre fabrikasının kurulması talebi ve hazırlanan dosyaya ilişkin teknik detaylar Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye aktarıldı.

Proje ile yakından ilgilenen Bakan Kirişçi ülke tarımına katkı potansiyeli yüksek projenin süreçlerinin takip edilmesi için yetkililere talimat verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin talimatları doğrultusunda Afşin-Elbistan Kömür Havzasının yer aldığı Bölgeye gübre fabrikasının kurulmasına ilişkin Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’la da görüşme gerçekleştirdiler.

Afşin-Elbistan Kömür Havzasında kurulması planlanan gübre fabrikasına ilişkin hazırlanan teknik raporlar Genel Müdür Hüseyin Aydın’a sunularak, fabrikanın bölge ve ülke tarımına sağlayacağı potansiyel katkıya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Can, yakın ilgi ve desteklerinden dolayı başta Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç olmak üzere tüm milletvekilleri ile bürokratlara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde memleketimizin yararına daha pek çok projeye birlikte imza atacaklarını ifade etti

#KSÜ Rektörü Can #Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi
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