KSÜ Rektörü Can, yabancı öğrencilerle bir araya geldi

Üniversitemiz Rektör Can, Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Çevrim İçi Toplantıda Bir Araya Geldi

KAHRAMANMARAŞ 11.02.2021, 16:09
KSÜ Rektörü Can, yabancı öğrencilerle bir araya geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle çevirim içi toplantı gerçekleştirerek, memnuniyet ve beklentilerini dinledi.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıda KSÜ öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Enver Orhan ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Özlem Nalbantbaşı da hazır bulundu.

Yabancı uyruklu öğrencilerin pandemi sürecinde karşılaştıkları sorunları dinleyen ve uzaktan eğitim sistemine ilişkin sorularını cevaplandıran Rektör Can, tedbirlere riayet edip pandemi sürecini en kısa sürede atlatarak öğrencilerimizle eğitim ve etkinliklerde yüz yüze buluşmayı arzu ettiklerini söyledi.

KSÜ’de 54 ülkeden 2 bin 700 yabancı uyruklu misafir öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Can, “Öğrencilerimizin COVİD-19 pandemi sürecinden etkilenmemeleri ve bu süreci sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilmeleri için üniversite olarak bütün tedbirleri aldık. Gerekli altyapı yatırımlarını hızlı bir şekilde tamamlayarak uzaktan eğitim sistemini başarılı bir şekilde yürüttük. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemini de uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.” dedi.

Pandemi döneminde ülkelerine dönmeyen yabancı uyruklu öğrencilerimizin bulunduğunu ifade eden Rektör Can, “Bu durumdaki öğrencilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimiz bize ailelerinin emaneti olarak düşünüyor, eğitimlerini tamamlayarak sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmaları için üniversitemizin bütün unsurlarıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” diye konuştu.

Ülke olarak pandemi ile mücadelede önemli aşamalar kaydettiğimizi ve aşılama çalışmalarının Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Rektör Can, “Rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam edersek bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Sizlerin sağlığı bizler için çok önemli, bütün kararlarımızı sizlerin sağlıklı ortamlarda eğitim görmeniz için alıyoruz. Üniversite, öğrencileriyle anlam kazanır, sizlerin okulunuzu özlediğiniz gibi bizler de sizleri özledik. Bütün dünyayı etkileyen bu süreci kurallara titizlikle uyarak hep birlikte atlatacağız.” şeklinde konuştu.

Memnuniyet ve beklentilerini ileten öğrenciler, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan Rektör Can’a ve KSÜ çalışanlarına teşekkürlerini sundula

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