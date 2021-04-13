KSÜ Rektörü Can’dan, Başkan Yılmazcan’a teşekkür!

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ın da eşlik ettiği incelemede Rektör Can, çalışmalardan memnun kaldı.

Rektör Can, burada yaptığı açıklamada desteklerinden dolayı Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’a teşekkür etti.