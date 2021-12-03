KSÜ Rektörü Niyazi Can, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ Mesajı yayımladı

Rektör Prof. Dr. Can mesajında:

“İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmelerinin ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini unutmamalıdır. Yardımlaşmayı seven bir toplum olarak bizler, engellilerin sorunlarını paylaşmalı ve engelleri onlarla birlikte aşmaya çalışmalıyız.

Sosyal hayatta engelli bireylere sağlanan imkân ve kolaylıklar, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla beraber, insana verilen değer ve önemin belirgin yansımalarıdır. Nitekim ‘Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.’ Bunun bilincinde olarak, öncelikle kişiyi engelli konumuna düşürecek nedenlerin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması biz idarecilere düşen en önemli görevlerden biridir. Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, bilakis sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve herkesin ortak çabasını gerektiren bir konudur.

Devletimiz, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Sosyal devlet anlayışı ile engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek, onların da toplumun birer parçası olduğunu, toplum hayatından eşit ve üretken birer birey olmaları için herkesin görevi olduğu unutmamalıdır.

Bu vesileyle üniversitemizde çalışan engelli personel ve eğitim gören engelli öğrencilerimiz olmak üzere tüm engelli kardeşlerimizin ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en kalbi duygularla kutlar, aileleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerim.” dedi.