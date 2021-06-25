KSÜ Rektörü Niyazi Can, Akit TV'ye konuk oldu Kaynak: KSÜ Rektörü Niyazi Can, Akit TV'ye konuk oldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Akit TV’de yayınlanan ‘Gün Ortası’ haber programına katılarak, Kahramanmaraş'ı ve KSÜ'yü tanıttı.

KAHRAMANMARAŞ 25.06.2021, 14:01
KSÜ Rektörü Niyazi Can, Akit TV'ye konuk oldu Kaynak: KSÜ Rektörü Niyazi Can, Akit TV'ye konuk oldu

Gün Ortası program sunucusu Yusuf Ozan Demir’in sorularını cevaplandıran KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üretim ve ihracatta önemli paya sahip, el sanatları ve doğal güzellikleriyle Akdeniz’in incisi Kahramanmaraş’ı ve ‘sürekli öğrenmenin değişimin ve geleceğin adresi’ anlayışıyla eğitim, bilim ve teknolojide şehrin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini anlattı.

Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri, edebiyat, sanat ve ekonomi alanlarındaki başarılarından bahseden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, kuyumculuk sektöründe İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş’ın, ülkemiz metal mutfak eşyası ve kırmızı biber üretiminin yüzde 60’ını karşıladığını, ayrıca kadın ayakkabısı üretiminde de ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Üniversitemizin mevcut durumuna ilişkin bilgiler veren Rektör Can, KSÜ’nün 12 fakülte, 3 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Son 3 yılda KSÜ’ye Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri fakültelerini kazandırdıklarını hatırlatan Rektör Can, Hukuk, İletişim ve Eczacılık fakültelerinin kurulması için de gerekli çalışmaları yürüttüklerinin müjdesini verdi.

KSÜ'de öğrencilerin alanlarında teori ve pratiği birlikte görerek donanımlı bireyler olarak hayata hazırlanmaları için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirten Rektör Can, “Ayrıca yıl boyunca düzenlenen kariyer gün ve etkinlikleri ile öğrencilerimiz mezun olmadan mesleğinin hayattaki karşılıklarını öğrenmekte, uygulamalar yapmakta, staj seferberliklerine katılmaktadır. Öğrencilerimiz farklı amaçları bulunun 70 öğrenci topluluğundan istediklerine veya tüm öğrencilere açık gençlik merkezlerine katılarak sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri bizzat kendi organize edebilmekte, böylece özgüven, girişimcilik ve liderlik özelliklerini geliştirebilmektedir.” dedi.

Kahramanmaraş’ta ki barınma olanaklarına ilişkin bilgiler veren Rektör Can, “Şehir merkezi ve ilçelerimizde 7200 kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarımız var. Bu sayıya ek olarak Avşar Yerleşkemizde yapılan 1500 kişilik yurt binamız da eylül ayında tamamlanarak hizmete girecek. Üniversitemize yakın lokasyonlarda özel yurt ve apart imkanları da öğrencilerimizin barınma ihtiyacına cevap verebilecek yeterliliktedir. Huzurlu ve sakin bir şehir olan Kahramanmaraş çevre illerle kıyaslandığında ekonomik ve öğrenci dostudur.” şeklinde konuştu.

Katılıma dayalı, öğrenci ve insan merkezli bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Rektör Can, 2451’i 55 farklı ülkeden yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere 35 bin öğrenciye sahip üniversitemizin, Erasmus programı kapsamında 90, Farabi programı kapsamında 95 ve Mevlana programı kapsamında 47 üniversite ile ikili anlaşmasının bulunduğunu söyledi.

“Bize emanet edilen 35 bin gencimizin mutluluğu ve başarısı bizim için çok önemli” diyen Rektör Can, İŞKUR’la birlikte yürütülen ‘iş kulüpleri’, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen ‘Gençlik Merkezi’, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen ‘Gençlik Otağı’ gibi gençlik odaklı projelerle öğrencilerin ders dışı faaliyetlerde de yetkinlik kazanması için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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