KSÜ Rektörü Niyazi CAN'ın acı günü!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Niyazi CAN'ın annesi Naciye CAN vefat etti.
KAHRAMANMARAŞ 01.10.2020, 16:25 01.10.2020, 17:41
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Siyasi parti temsilcileri, kent protokolü, üniversite çalışanları ve öğretim görevlilerinin yanı sıra ailesi ve sevenleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Niyazi Can'ı bu acı gününde yalnız bırakmadı.
Pandemi kuralları eşliğinde Şeyhadil Mezarlığında kılınan cenaze namazı ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Niyazi Can’ın annesi Naciye Can defnedildi.
Bizlerde Aksu TV ailesi olarak merhumeye rahmet, Rektörümüz Prof.Dr. Niyazi Can bey ve Can ailesine sabırlar dileriz.
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