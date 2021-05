KSÜ Rektörü Niyazi Can: Oruç irade eğitimidir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programına konuk olan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, "Oruç belli saatler içerisinde sadece aç ve susuz kalmak değil ayrıca nefis terbiyesidir. Yani oruç sadece mideye değil tüm bedene tutturulmalı. Sadece bizim orucu tutmamız yetmez, orucun da bizleri tutması gerekir" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi "İftar Vakti" programları devam ediyor. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konukları KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve KSÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan oldu. Tarihi Çınarlı Camii’nde gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda orucun ehemmiyeti, Ramazan ayının insana kattıkları ve edep kavramı gibi pek çok konuya değinildi.

RAMAZAN İÇ HESAPLAŞMA VAKTİDİR

Düzenlenen program için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Niyazi Can, "Oruç irade eğitimidir. Oruç belli saatler içerisinde sadece aç ve susuz kalmak değil ayrıca nefis terbiyesidir. Yani oruç sadece mideye değil tüm bedene tutturulmalı. Ayrıca sadece bizim orucu tutmamız yetmez, orucun da bizleri tutması gerekir. Ramazan Müslümanlar için içe dönük bir hesaplaşma vaktidir. Müslümanlar Ramazan ayında kendisini hesaba çekerek geçmiş bir yılını değerlendirir. Bunun sonucunda hem düşüncelerinde hem de hareketlerinde birtakım değişiklikler olur. Böylece Ramazan'dan istifade etmiş oluruz ve almamız gereken dersi alırız" dedi.

PEYGAMBERLER BİRER MUALLİMDİR

Prof. Dr. Niyazi Can konuşmasını, "Peygamberler toplumu dönüştüren insanlardır. Yani toplumun düşünce yapısını, duygusunu, yaptığı eylemleri dönüştürme yeteneğine sahiptirler. Aslında peygamberler ıslahatçı ve devrimcidirler. Böyle dönüştürücü bir rol yapabilmek için edebiyatın çeşitli alanlarında mükemmel olmaları gerekir. Yaşadıkları toplumun diline en iyi şekilde hâkim olmaları lazım. Ayrıca peygamberler yaşadığı toplumun sosyolojik yapısında çok iyi bilmektedirler. Peygamberler iyi bir edip, eğitimci ve hatiptir. Aslında peygamberler birer muallimdir" cümleleriyle noktaladı.

EDEPLİ İNSAN YETİŞTİRMEK

Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan ise, "Bizler Ramazan ayında kazanmış olduğumuz birikimleri kalan 11 ayda da sürdürmeye devam etmeliyiz. Yani biz Ramazan ayı boyunca gerekli eğitimleri aldık. Aldığımız dersleri Ramazan'dan sonra da hayatımızda uygulamaya devam etmeliyiz. Eğitimin en büyük çıktılarından bir tanesi de edepli insan yetiştirmektir. İslam'da terbiyenin en büyük göstergelerinden bir tanesi de edeptir ve en büyük gayelerinden biri edepli insan yetiştirmektir. Edep kelime manası itibariyle eğitmek demektir. Edebin diğer bir manası ise eğitmendir. Edep en geniş manasıyla bu dünyada öğrenilebilecek her şeyi öğrenmektir. Her şeyi öğrenen kişiye ise edepli denir. Her peygamber kendi devrinin koşullarına göre hareket etmiştir. Peygamber efendimize ise Allah konuşma ve hitabet yeteneği vermiştir. Bundan dolayı en büyük eğitmen ve ediptir peygamber efendimizdir" ifadelerine yer verdi.