KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle üniversitemizde görev yapan kadın personeli ziyaret ederek karanfil hediye etti.
Üniversitenin farklı birimlerinde çalışan kadın personeller ile tek tek sohbet eden Rektör Can, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlandı.
Dinimizin ve kültürümüzün insana ve özellikle kadına verdiği öneme dikkat çeken Rektör Can, “Toplumun temelinde aile; ailenin temelinde ise kadınlarımız vardır. Yuvalarımızı yapan da, milletimizi ayakta tutan da, dilimizi şefkat mayasıyla yoğurarak geçmişle gelecek arasında köprü kuran da kadınlarımızdır. Ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyeceğimiz ayaklarının altında cennet olan kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kutlu olsun.” diye konuştu.
“Esasen yaratılan insan çok değerlidir. En güzel şekilde yaratıldığı kutsal metinlerde de belirtilmiştir.” diyen Rektör Can, “Türk Milletinin geçmişinde ve geleneklerinde de kadının ayrıca yeri büyüktür. Yaratılana her türlü kötülük ve şiddeti kınıyoruz. Kadınlarımıza yönelik zaman zaman şahit olduğumuz şiddet haberlerini lanetliyoruz. Kadınıyla erkeğiyle birbirlerini dinleyerek, anlayarak, farklı güzelliklerimizi kabul ederek mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak varken şiddet yollarına tevessül etmek kesinlikle kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.
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