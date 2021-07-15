KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'dan Başkan Okumuş'a ziyaret

Ziyarette; Belediye Başkanı Osman Okumuş, İlçeye kazandırdığı projeler ve eğitim yatırımlarının yanı sıra ilçenin tarım, hayvancılık ve sanayi alanındaki yatırımları hakkında da bilgiler verdi.

Ardından Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Beyoğlu Mahallesinde yer alan tarihi öneme sahip Bababurun Kalesini ziyaret ederek, Kahramanmaraş’ın Kurtuluşundaki stratejik konumunu ve durumunu, ilçenin tarihini ve Gavur Gölü’nün önemini anlatarak bilgiler verdi.

Türkoğlu ilçesindeki ziyaretlerinin devamında, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un şehrimize kazandırdığı Tarihi Su Değirmeni ve Karapınar Su Parkını da ziyaret ettiler.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ a, KSÜ Senatosuna ve Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

İlçenin büyüleyici güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten Rektör Can’da şunları söyledi;

“Üniversitemizin 50’ye yakın üst kademeden Senato ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkoğlu’na kazandırılan projeleri inceledik ve çok beğendik.”