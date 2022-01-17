KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Yönetimini kabul etti

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında dernek Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ve dernek üyeleriyle görüşen Rektör Can, KSÜ olarak aziz şehitlerimizin emaneti olan aile fertleri ve kahraman gazilerimizin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Vatan için fedayı can eyleyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd eden ve kahraman gazilerimize şükranlarını sunan Rektör Can, şehit yakınları ve gazilerimizi üniversitemizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dernek Başkanı Yunus Karaman ise misafirperverliği ve her platformda kendilerine verdikleri destekleri için Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a şükranlarını sundu.

Ziyaretin anısına Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman tarafından üniversitemiz Rektörü Can’a Türk Bayrağı plaket ve şehitlerimizin yer aldığı hatıra takvimi takdim etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise Dernek Başkanı Yunus Kahraman ve yönetim kurulu üyelerine KSÜ logolu oyma ceviz sandık hediye etti.