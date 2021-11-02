KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can panelde konuşma yaptı!

Avşar kampüsü kongre merkezinde gerçekleşen panelde alanın da uzman 5 panelist “iklim değişikliği ve orman yangınlarındaki artış sebepleri başta olmak üzere Türkiye’nin bitkisel biyoçeşitliliği ve orman yangınlarının biyoçeşitlilik üzerine olası etkileri” konuşuldu.



Panel de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can bir konuşma yaptı.