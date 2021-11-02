KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can panelde konuşma yaptı!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Ormancılık Sektörünün ülkemizdeki geleceğinin sosyaekonomik boyutları konulu panel gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2021, 16:48 02.11.2021, 18:05
Avşar kampüsü kongre merkezinde gerçekleşen panelde alanın da uzman 5 panelist “iklim değişikliği ve orman yangınlarındaki artış sebepleri başta olmak üzere Türkiye’nin bitkisel biyoçeşitliliği ve orman yangınlarının biyoçeşitlilik üzerine olası etkileri” konuşuldu.
Panel de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can bir konuşma yaptı.
Namaz Vakti 02 Kasım 2021
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