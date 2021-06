KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can sessizliğini bozdu

Aksu Haber’e röportaj veren KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can üniversitede birkaç öğretim üyesi ve bölüm başkanı arasında yaşanan hadislere kendinin ve üniversitede öğrenim gören kızının da dahil edilmeye çalışılarak bazı çevrelerce isminin ve üniversitenin yıpratılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Rektör Can konunun YÖK tarafından araştırıldığını ve en kısa sürece sonucunun paylaşılacağını söyledi.

Rektör Can internet sitelerinde ve sosyal medyada paylaşılan videoda ki kavga eden kişinin kendisi olmadığını sözlerine ekledi ve şöyle devam etti.

21.09.2020’de Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Doktora Programı doktora bilim sınavı yapılmış ve sınava giren adayların başarı sonuçları 22.09.2020 tarihinde ilan edilmiştir. 24.09.2020 tarihinde ise Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden ikisi arasında yüksek lisans öğrenci danışmanlığı meselesi yüzünden karşılıklı küfür, tehdit ve fiziksel saldırıları içeren kavga olayı yaşanmıştır. Her iki öğretim üyesi de, yaşanan kavga nedeniyle aldıkları darp raporları ile birbirleri hakkında hem karakolda suç duyurusunda bulunmuşlar hem de fiziksel saldırıya maruz kaldıklarını belirten ve “kamu görevinden çıkarılma” disiplin cezası verilmesi taleplerini içeren dilekçelerini Eğitim Fakültesi Dekanlığına vermişlerdir. Olayla ilgili olarak Eğitim Fakültesi Dekanlığı disiplin soruşturması başlatmıştır.

Soruşturma komisyonu yaptığı ilk inceleme neticesinde, kavga eden iki tarafın birbirlerini ileri düzeyde tehdit eden ifadelerini esas alarak yeni bir olaya meydan verilmemesi ve her iki tarafın güvenliği açısından her iki öğretim üyesi hakkında “görevden uzaklaştırma (açığa alma)” tedbir kararı verilmesinin uygun olacağını Rektörlük makamına arz etmiştir. Rektörlük de soruşturma komisyonunun teklifini değerlendirerek her iki öğretim elemanı hakkında 3 ay süreyle “görevden uzaklaştırma” tedbir kararı vermiştir.

Hakkındaki soruşturmanın Doktora sınavı nedeniyle açıldığını iddia eden ve aynı zamanda bölüm başkanı olan öğretim üyesi, söz konusu kavga ile ilgili soruşturma süreci başladıktan sonra, yürütmekte olduğu bölüm başkanlığı görevinden akademik çalışmalarının yoğunluğu gerekçesiyle istifa emiştir. Hakkında soruşturma süreci başlatılan diğer öğretim elemanı, daha önce Kahramanmaraş yerel basınında çıkan, yapılan doktora sınavı ile başlatılan disiplin soruşturmasını ilişkilendiren iddiaların yer aldığı haberleri tekzip ederek, yaşanan kavganın doktora sınav sonuçlarıyla alakasının bulunmadığını, konunun tamamen kendisine Bölüm Başkanı tarafından lisansüstü öğrenci danışmanlığı verilmemesi olayı ile ilişkili olduğunu beyan etmiştir.

Birbirleri hakkında disiplin soruşturması açılması talebiyle şikâyette bulunan her iki tarafın ifadelerinden ve tanıkların beyanlarında açıkça anlaşılacağı üzere, iki öğretim üyesi arasında lisansüstü öğrenci danışmanlığıyla ilgili bir kavga yaşanmış ve kamera kayıtlarından açıkça görüldüğü üzere olayda fiziksel saldırı gerçekleşmiştir. Bazı medya organlarında yer aldığı şekliyle, ilgililer hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının doktora sınav sonuçları ile ilgisi söz konusu değildir. Soruşturma, söz konusu kavga nedeniyle yasaların verdiği yükümlülük kapsamında Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından başlatılmıştır.

Bu süreçte Rektörlüğümüzün yaptığı işlem, Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından gönderilen disiplin soruşturması raporunu yasal gereklilik nedeniyle YÖK Yüksek Disiplin Kuruluna göndermekten ibarettir. Soruşturmanın, YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sonuca bağlanması beklenmektedir. Görüldüğü üzere Üniversitemiz Eğitim Yönetimi Doktora Programı doktora bilim sınavı ile daha sonra gerçekleşen kavga nedeniyle yürütülen soruşturma arasında uzaktan yakından bir ilişki bulunmamaktadır. dedi.